ضبط صاحب محل مجوهرات يتاجر فى العملة بالمنيا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "صاحب محل مصوغات ذهبية"- مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من محل المصوغات الذهبية الخاص به والكائن بذات الدائرة مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالمحل المشار إليه حال تعامله فى النقد الأجنبى مع "أحد الأشخاص – مقيم بذات الناحية" والذى كان يرغب فى تغير عملات أجنبية من المذكور خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.