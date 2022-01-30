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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة تزيل 1700 حالة إشغال ومخالفات من مقاهي ومحال حدائق الأهرام

إزالة المخالفات
إزالة المخالفات

كثفت محافظة الجيزة حملاتها علي مدار اليوم للتصدي لمخالفات البناء والحد من الإشغالات وجميع التعديات الموجودة علي الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحقيق الإنضباط وردع المخالفين .

وفي ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة مجهودات حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام في شن حملات مكبرة بحدائق الأهرام والتي تم خلالها التصدي لعدد ٧ حالات تحويل وحدات سكنية إلي الاغراض التجارية وإيقاف أعمال التشطيب وذلك بمناطق ٩٩ط و ٢٩١ أ و  ١٠٧ و ١٦  ص  و ١٣٠ و٥٣٠ ز  و ١٣٠ أ وتم تكسير المخالفات وإزالتها ومصادرة بعض المواد المستخدمة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 

وشملت مجهودات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام  التحفظ علي عدد ٦ توكتوك للسير بالطريق العام  ورفع ١٧٠٠ حاله إشغال متنوعه من المقاهي والكافيهات والمحال التجارية  شملت كراسي وشيشة وعربات مشروبات متعدية على الطريق العام وتحدث إشغالاً للطريق وثلاجات واستاندات. 

كما تم تنفيذ حملات موسعه بقطاع هضبة الأهرام لإزالة الأوتاد الحديدية التي تستخدم لحجز أماكن إنتظار السيارات حيث تم إزاله ١٥ حاجز حديدي  . 

ونجحت جهود النظافة فى رفع  الرتش والمخلفات بعدد من قطع الأراضي الفضاء بقطاع هضبة الأهرام حيث تم رفع ٩٠٠ طن تراكمات ومخلفات من قطع أراضي فضاء غير مسورة بمنطقه ع وتحويلها إلى ساحات انتظار سيارات لخدمة القاطنين في المنطقة.

الجيزة محافظ الجيزة مخالفات البناء محافظة الجيزة المحال التجارية

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