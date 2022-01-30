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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقنعة N95.. كم مرة يمكن إعادة استخدامها للوقاية من كورونا؟

أقنعة N95
أقنعة N95

يستخدم الأشخاص  قناع N95 للوقاية من فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، ولكن البعض يستخدمه لعدة مرات متتالية والبعض الآخر يتخلص منه بعد ارتدائه في المرة الأولى، أيهما أصح؟.

قال المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن العاملين في مجال الرعاية الصحية يمكنهم ارتداء قناع N95 حتى خمس مرات، لكن الخبراء يقولون إن عدد المرات التي يمكن أن يرتديها الشخص العادي بأمان سيختلف اعتمادًا على كيفية استخدامه.

وتابع الخبراء أن استخدام نفس القناع للتوجه إلى محل البقالة، على سبيل المثال ، يختلف تمامًا عن ارتدائه طوال اليوم في العمل.

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وأوضح ريتشارد فلاجان، الذي يدرس الأقنعة والهباء الجوي في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، إن مقدار الوقت الذي يتم فيه ارتداء القناع أكثر أهمية من تكرار ارتدائه .

وبشكل عام، يوصي بالحد من استخدام قناع N95 لمدة يومين أو ثلاثة أيام تقريبًا، ومع كل نفس تأخذه في قناع N95، تتراكم الجزيئات على القناع، قد يزيد ذلك من صعوبة التنفس إذا احتجز القناع الكثير من الجزيئات.

يمكن أيضًا أن يتآكل الشريط المطاطي الموجود على القناع ولا يتناسب مع وجهك بشكل مريح، قد يتسخ أيضًا أو يبتل، خاصة إذا كنت تستخدمه أثناء ممارسة الرياضة.

إذا لاحظت أيًا من هذه التغييرات على قناعك، فقد حان الوقت للتوقف عن استخدامه - حتى لو كنت قد استخدمته بضع ساعات فقط، وبما أنه لا يمكن غسل قناع N95، يجب التخلص منها بمجرد عدم قدرتك على استخدامها.

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