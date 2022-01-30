التضامن: أول مؤتمر من النواب والرقابة الإدارية والقومي للحوكمة لمناقشة حقوق الإنسان|فيديو

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه ستتم اليوم، الأحد، إقامة أول مؤتمر بحضور مكثف من أعضاء مجلس النواب وهيئة الرقابة الإدارية والمركز القومي للحوكمة، وأيضًا الوزارات المعنية لمناقشة مسألة حقوق الإنسان التي تسعى الدولة لتطبيقها، لافتة إلى أنه سيتم الحصول على آراء الشركاء، وذلك للخروج بمسودة تكون أكثر جودة وتشمل مجالات الحماية الاجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تستهدف تقييم أداء العاملين في المؤسسات كل 3 أشهر ضمن خطة تطبيق المنظومة الشاملة للحوكمة.

وأضافت نيفين القباج، عبر "زووم" ببرنامج “صباحك مصري” المُذاع على فضائية ”أم بي سي مصر 2"، أن ذلك يأتي ضمن أولى الممارسات الفعلية والمؤسسية لندرك موضوعات الحوكمة وندرجها في كامل عملياتنا وفي قواعد تشغيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهذا اتساقًا مع الدولة الحديثة التي تسعى القيادة السياسية إلى تحقيقها في جمهورية مصر العربية.

وأوضحت أن جميع الوزارات تقوم بإعادة الهيكلة المؤسسية الخاصة بها، وذلك في إطار حملة مكثفة في تطوير قدرات العاملين من أجل تحسين جودة الخدمة وإرساء قواعد الحوكمة.

وأشارت إلى أن الحوكمة هى مجموعة القواعد والإجراءات التي يتم تنفيذها من خلال النزاهة والشفافية والمساءلة للعاملين في المؤسسات، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي هى وزارة معنية بخدمة المواطنين، وبصفة خاصة المواطنين المتواجدين في المناطق الأولى بالرعاية .

ولفتت وزيرة التضامن إلى أن العمل البحثي والاستقصائي والتدريب على تنفيذ خطة تطبيق الحوكمة استغرق 9 أشهر من العام الماضي، وذلك تبعًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التضامن الاجتماعي لإعداد استراتيجية لحوكمة البيانات والإجراءات والإنفاق والخروج برؤية واصحة لوزارة التضامن.

ونوهت إلى أن التدريب المبدئي بدأ في الديوان ثم تطلعنا إلى عمل تمثيل من الوجه القبلي في محافظة أسيوط وتمثيل آخرمن الوجه البحري في محافظة الإسكندرية، ونتيجة هذه الدراسة تم الوصول لسياسة عامة للوزارة بالإضافة إلى دليل إجرائي.





وزيرة التضامن لصباحك مصري: يتم تقييم العاملين بالمؤسسات كل 3 أشهر - YouTube