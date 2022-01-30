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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الشهادة الإعدادية 2022 بالجيزة| الأهالي: امتحان الإنجليزي جميل تسلم إيد اللى عمله

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية 2022

عبر أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية 2022 بالجيزة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، عن سعادتهم من سهولة امتحان اللغة الإنجليزية الذي أداه الطلاب بمحافظة الجيزة اليوم.

قالت فيبي شكري : امتحان الانجليزي كان حلو يا رب نكمل الباقي كدة، كما أشاد سامي مكاوي بسهولة الاسئلة، وقالت هبة الصاوي: امتحان الانجليزي كان جميل النهارده.

وقالت دعاء سيد : امتحان جميل جدا تسلم ايد اللى عمله، وقال محمد سلامة: الامتحان سهل والقطعة سهلة جداً.

وتابع  أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، سير امتحانات الشهادة الاعدادية بالجيزة منذ صباح اليوم .

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امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 | طلاب القاهرة: الدراسات صعب وطويل

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الامتحان خارج المنهج... حزن بين طلاب الشهادة الاعدادية في البحيرة

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، على توافر أجواء الراحة والهدوء بلجان الإمتحانات، والتزام كافة المشاركين في العملية الإمتحانية بالدقة في العمل والجد والجدية وأثنى  على المجهود المبذول داخل اللجان.

كما شدد على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثّر على سير الامتحانات، وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية، لمتابعة سير عملية الإمتحان والتواصلِ المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

ووجه مُديري عموم الإدارات بالمُرورِ اليومي لمتابعة أعمال الإمتحانات، والتنبيه على مديري المدارس بالتعقيم اليومي للجان، ومنع دخول المحمول لأي طالبٍ، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية الصادرةعن وزارة الصحة والسكان.

ويبلغ اجمالي عدد طلاب الشهادة الاعدادية 2022 بالجيزة (189108) طالب وطالبة، يؤدوا الامتحانات في(691) لجنة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن تفاصيل جدول امتحانات الاعدادية 2022 القادمة بالجيزة تتمثل في :

  • الاثنين 31 يناير 2022 :العلوم من 9 صباحا حتى 11 صباحا + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا
  • الثلاثاء 1 فبراير 2022 : الجبر والاحصاء من 9 صباحا حتى 11 صباحا + التربية الفنية من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا
  • الاربعاء 2 فبراير 2022 : الهندسة من 9 صباحا حتى 11 صباحا
  • الخميس 3 فبراير 2022 : الدراسات الاجتماعية من 9 صباحا حتى 11 صباحا + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية) من 11:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا

منع تجمهر أولياء الأمور أمام أبواب المدارس أثناء الامتحانات

وكانت الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أصدرت تنبيهات رسمية تم نشرها في جميع المدارس قبل انطلاق امتحانات نصف العام

وشددت الادارات التعليمية على أنه ممنوع تجمهر أوجلوس أولياء أمور الطلاب أمام أبواب المدارس أثناء فترة امتحانات نصف العام ، وذلك حرصا على عدم انتشار فيروس كورونا في التجمعات البشرية .

كما أكدت الإدارات التعليمية، أنه ممنوع منعا باتا تواجد التليفون المحمول مع الطلاب او المعلمين ، أو أي حقائب خاصة بالطلاب في لجان امتحانات نصف العام.

امتحان اللغة الانجليزية لـ الشهادة الاعدادية 2022 بالجيزة

انجليزي الجيزة 1
انجليزي الجيزة 1
انجليزي الجيزة2
انجليزي الجيزة2
انجليزي الجيزة 3
انجليزي الجيزة 3
انجليزي الجيزة 4
انجليزي الجيزة 4
الشهادة الاعدادية 2022 الاعدادية 2022 الشهادة الإعدادية الاعدادية امتحان طلاب الشهادة الإعدادية

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الشهادة الإعدادية 2022 بالجيزة| الأهالي: امتحان الإنجليزي جميل تسلم إيد اللى عمله

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