أحمد هشام بهجت يحصد برونزية السلاح في كأس الاتحاد الأوروبي.. صور

أحرز أحمد هشام بهجت لاعب نادى الصيد ومنتخب مصر لسلاح السيف تحت ١٧سنة، الميدالية البرونزية في بطوله كأس أوروبا لسلاح السيف.

وشارك أحمد هشام بهجت ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الأوروبي وحصل على المركز الثالث ليحصد الميدالية البرونزية.

وأحمد هشام بهجت لاعب نادى الصيد ومنتخب مصر للسلاح حائز على بطولة الجمهورية وكأس مصر ١ وكأس مصر ٢ والمصنف الأول تحت ١٧ سنة.

كان أبطال الصيد ومنتخب مصر للسلاح أدهم معتز، عبد الرحمن الكافوري، أحمد هشام بهجت شاركوا فى بطولة كأس العالم لسلاح السيف للشباب تحت 20 سنة بدولة أوزبكستان التى أقيمت خلال الفترة من 10 ـ 14 ديسمبر الماضي.

وسبق أن حقق ابطال السلاح بنادى الصيد نتائج متميزة ببطولة كأس مصر التى أقيمت بنادي السلاح السكندري،حيث حصد اللاعب عمرو خالد المركز الاول والميدالية الذهبية ،وجاء زميله محمد شكري بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

وعلي صعيد بطولة البنات حصدت اللاعبة منه كردي علي المركز الاول والميدالية الذهبية.

ويضم الجهاز الفني والإداري،الدكتور بلال بدوي مدير فني، وتامر هنداوي المدرب العام لسلاح الشيش،الدكتور خالد جمال ، واسلام سعيد مدربين ، والجهاز الإداري محمد عبد الوهاب مدير اداري،ومحمد الليثي ومحمد الجزار اداريين.

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