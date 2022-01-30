تعرف علي تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة «البنك الأهلي» التي تقام ظهر اليوم في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي : حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ وليد سليمان ـ محمود وحيد ـ كريم فؤاد ـ أحمد سيد غريب ـ عبدالرحمن أشرف مانو ـ محمد خليفة نصير ـ محمد فخري ـ زياد طارق ـ محمد أحمد شرقية.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف ـ رأفت خليل ـ ميدو نبيل ـ مصطفي أبوالخير ـ محمد أشرف ـ صالح نصر ـ أحمد سيد عبد النبي ـ أحمد أشرف.

ويواجه الأهلي فريق البنك الأهلي في الثانية بعد ظهر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.