عبدالحي عبيد: القوي الناعمة لمصر معروفة عالميا ..و ترجمة الأعمال الوطنية بكل اللغات ضرورة

قال النائب عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون العربية والافريقية بمجلس الشيوخ، أن القوي الناعمة لمصر تزداد أكثر تأثيرا وإنتشارا بمختلف دول العالم يوما بعد يوما وذلك بجميع المجالات ليس مجال علي حده، فعلي سبيل المثال " بالجامعة التي أديرها لدي 37 جنسية من دول افريقية مختلفة فلكي أن تتخيلي ما هو الإنطباع الذي سيرسلونه عن مصر فور عودتهم للوطن الأم " هذا كمثال بمجال التعليم.

وأضاف “ عبيد” خلال حواره لـ “صدي البلد”، أن دور البرلمان كان فعال فهذا الملف فهناك علاقات وطيدة نشأت بين غرفتي البرلمان المصري مع البرلمانات المختلفة من الافريقية والعربية والاوروبية وذلك من خلال المشاركة الفعالة للكوادر المصرية في معالجة وحل المشكلات الاقليمية والدولية وايضا طلب المساعدات " دائما نحرص علي التواجد الفعال وده بيعكس صورة ذهنية جيدة عن الدولة وأجهزتها".

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية، إلي إنهمن ناحية أخري سنجد الفن المصري من أفلام سينمائية وروايات الأكثر إنتشارا بالعديد من الدول وذلك نتيجة التطور الملحوظ في صناعة الدراما والسينما، " مثلا فيلم زي الممر انا نفسي الفيلم ده يترجم للغات عديدة كل بلد تشوف قصته العظيمة وتشوف بطولاتنا الوطنية" ايضا ضروري ترجمة كتابات ورويات أهم المؤلفين المعاصرين لتوسع إنتشار الهوية الثقافية لمصر.

وتابع النائب، أيضا مجالي الصناعة والتكنولوجيا، بتسليط الضوء عليهم سنجد مشاركة فعالة للدولة مع الكثير من الدول الأوروبية المتقدمة في نقل خبرات التكنولوجيا للصناعة الوطنية، وفي المقابل لدينا شركات مصرية في كثير من الدول الافريقية تعمل في مجالات إنشاء الطرق والكباري والسدود.

واختتم حديثه، قائلا : لذا أستطيع أن أقول أن الدولة حرصت علي تعزيز القوي الناعمة لها بسبل فعالة جعلتها أكثر صداقة وتعاون مع عدد هائل من دول العالم "و مش محتاجين نستعرض قوتنا العسكرية او الإقتصادية كما تتبع ذلك بعض الدول".