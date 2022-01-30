كواليس الإصابة.. وزير الشباب والرياضة يعود إلى عمله بعد الشفاء من كورونا| فيديو

استأنف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عمله بعد العودة لمقر عمله عقب شفائه التام من فيروس كورونا.

وكان صبحي يمارس عمله بعقد الاجتماعات من خلال الفيديو كونفرانس حتى عاد إلى مكتبه صباح اليوم الأحد.

وفي تصريحات خاصة لصدى البلد، كشف وزير الشباب والرياضة عن الفترة الصعبة التي مر بها خاصة في الأيام الأولى من إصابته بفيروس كورونا، حيث أكد إنه كان يعاني من سعال شديد وآلام في الجسم إلى جانب أعراض مختلفة.

واضاف إنه لم يكن هناك أعراض عند إجرائه المسحة الطبية استعدادا لسفره إلى الكاميرون لمؤازرة منتخب مصر في ثالث مباريات المجموعات أمام السودان، وبعد ظهور إيجابية المسحة والتي منعته من السفر بدأت أعراض الفيروس تدريجيا ومع اتباع البروتوكول الطبي تماثل الشفاء.

وعن منتخب مصر الذي يخوض مباراة ربع نهائي أمم افريقيا اليوم أمام المغرب، قال صبحي إنه على تواصل مستمر مع البعثة لإبلاغهم أن الـ 100 مليون مصري يدعموهم ويثقون بهم وإنهم أدوا أداء رجولي امام كوت ديفوار وننتظر منهم نفس الروح والأداء اليوم.

كما أجرى وزير الشباب والرياضة اتصالا عبر زووم بمنتخب مصر لقصار القامة لتهنئتهم بفوزهم ببطولة كأس العرب والمقامة في شرم الشيخ.