عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس الإصابة.. وزير الشباب والرياضة يعود إلى عمله بعد الشفاء من كورونا| فيديو

د. أشرف صبحي وزير
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

استأنف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عمله بعد العودة لمقر عمله عقب شفائه التام من فيروس كورونا.

 

وكان صبحي يمارس عمله بعقد الاجتماعات من خلال الفيديو كونفرانس حتى عاد إلى مكتبه صباح اليوم الأحد.

 

وفي تصريحات خاصة لصدى البلد، كشف وزير الشباب والرياضة عن الفترة الصعبة التي مر بها خاصة في الأيام الأولى من إصابته بفيروس كورونا، حيث أكد إنه كان يعاني من سعال شديد وآلام في الجسم إلى جانب أعراض مختلفة.

 

واضاف إنه لم يكن هناك أعراض عند إجرائه المسحة الطبية استعدادا لسفره إلى الكاميرون لمؤازرة منتخب مصر في ثالث مباريات المجموعات أمام السودان، وبعد ظهور إيجابية المسحة والتي منعته من السفر بدأت أعراض الفيروس تدريجيا ومع اتباع البروتوكول الطبي تماثل الشفاء.

 

وعن منتخب مصر الذي يخوض مباراة ربع نهائي أمم افريقيا اليوم أمام المغرب، قال صبحي إنه على تواصل مستمر مع البعثة لإبلاغهم أن الـ 100 مليون مصري يدعموهم ويثقون بهم وإنهم أدوا أداء رجولي امام كوت ديفوار وننتظر منهم نفس الروح والأداء اليوم.

 

كما أجرى وزير الشباب والرياضة اتصالا عبر زووم بمنتخب مصر لقصار القامة لتهنئتهم بفوزهم ببطولة كأس العرب والمقامة في شرم الشيخ.

8
8
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي كورونا الشباب والرياضة منتخب مصر

ترشيحاتنا

«الثقافة الزراعية» تشارك بمطبوعاتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شوط أول سلبي بين الأهلي والبنك الأهلي في كأس الرابطة

رجل يمتلك قوة خارقة..الأشياء تلتصق بجسده تلقائيا

مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط إنهاء العقود من جانب صاحب العمل والعامل

مستشار الرئيس للصحة: تجارب إكلينيكية سريرية في مصر لعقار كورونا الجديد

رغم تأييدها حازم أبو إسماعيل.. "مجلس الدولة" يرفض حل أشهر الجمعيات السلفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

السيسي يوجه وزير العدل بإنجاز القضايا المدنية والأسرة المتأخرة خلال العام القضائي الجاري

هاجم موسيماني.. طه إسماعيل يتوقع تلقي الأهلى هزيمة كبيرة من مونتيري

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

تقارير صحفية: كاف يقرر معاقبة منتخب مصر بسبب كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجندوفلي بأكثر من طريقة

لأكثر من 70 عامًا.. عجوز يقود سيارته بدون رخصة

بحضور نجوم الغناء الشعبى.. 50 صورة لحفل زفاف المطرب مسلم

صادم.. طفلة صغيرة ترضع الحليب من أنثى فيل ضخمة|فيديو

فيديو

مخرجتش من باب الجامعة.. قصة اختفاء الطالبة سندس بعد الامتحان (فيديوجراف)

بلاش تجلدوها.. كيف دافع محمد صبحي عن منى زكي بعد "أصحاب ولا أعز"| “فيديو”

حسبي الله ونعم الوكيل.. حرب تصريحات بين خالد عليش وطليقته

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ