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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا "الاثنين"، رحلة خاصة لنقل بعثة فريق النادي الأهلي إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام هناك خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران رحلة خاصة برقم 3200 تقلع من مطار القاهرة الدولي متجهة إلي أبوظبي لنقل بعثة فريق النادي الاهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام بالامارات.

وتضم بعثة الأهلي 30 لاعباً ومعهم الجهاز الفني والإداري بجانب المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق منسقًا عامًا وطارق قنديل وحسام غالي عضوا المجلس وأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات وجمال جبر مدير إدارة الإعلام وحنان الزيني مدير إدارة اللوائح والتراخيص بالنادي، ومحمد رمضان نائب مدير إدارة الاشتراكات و ماريان الكساب نائب مدير إدارة التسويق.

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