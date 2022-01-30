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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بالفيديو كونفرانس..

القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة لـ 8 شركات تابعة لمناقشة القوائم المالية

صدى البلد

عقدت اليوم الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب الصرف الصحى لـ 8 شركات تابعة (دمياط - المنوفية - شمال وجنوب سيناء - الشرقية - سوهاج - الفيوم - البحر الاحمر - كفر الشيخ )، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى فى 30/6/2021.


واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات فى إطار زمني محدد، ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2021 لتلك الشركات. 


وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية الاستفادة من الأصول والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات والاهتمام باستكمال تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة، ومتابعة منظومة جودة مياه الشرب فى مختلف مراحل الإنتاج بدءا من المحطات مرورا بالشبكات وحتى وصولها إلى المواطنين لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، مع تفعيل قنوات جديدة للتواصل مع المواطنين واستقبال وحل شكواهم، منها الموقع الالكترونى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وصفحتها على الفيسبوك، وأرقام الواتس آب للشركات التابعة، بالاضافة إلى الخط الساخن 125. 


وأشار إلى ضرورة وضع برنامج زمنى لتركيب عدادات قياس على محطات مياه الشرب، وتكثيف المجهود الذى تبذله الشركات فى ملف تقليل الفاقد، للحفاظ على مواردنا المائية وتعظيم الاستفادة منها. 


وأكد أهمية التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع والتى تمكن المواطن من متابعة وترشيد استهلاكه، والتغلب على أى مشكلات قد تتعلق بأخطاء القراءات، ما يضمن أن يحاسب المواطن على استهلاكه الفعلى، مع وجود نظام أمان بالعدادات مسبقة الدفع يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الاجازات والعطلات الرسمية، وسهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى. 


وأوضح أهمية تحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقا للأهداف، وتعميم التجارب الناجحة فى الشركات التابعة فى مجال مجابهة الوصلات الخلسة والتى تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة SCADA ، فى إطار توجيهات وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.

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