" شجع بلدك " احتفاليه لأمانة مستقبل وطن بمصر الجديدة لدعم منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

أقامت امانة حزب مستقبل وطن بمصر الجديدة برئاسه محمد عادل امين القسم احتفالية جماهيريه تحت عنوان " شجع بلدك" لدعم منتخب مصر فى بطولة الامم الافريقيه ومساندته فى مبارة اليوم امام منتخب المغرب الشقيق .

نظم الاحتفالية خالد مدحت امين الشباب بالتعاون مع امانة العمل الجماهيرى بقيادة خالد فعت , وشهدت الاحتفالية , تواجد عربة دودج رام بها علم مصر وشعار حزب مستقبل وطن، واذاعت الاغانى الوطنيه وجابت شوارع مصر الجديدة , وبخاصة , ميدان الكوربة وروكسى ومشيه البكرى بالاضافة الى عمارات العبور , وقام اعضاء الامانة بتوزيع الهدايا على الماره والتى تمثلت فى علم مصر وقميص المنتخب الوطنى والميداليات وغيرها من الهدايا .

و تفاعل الجمهور مع احتفالية أمانة مستقبل وطن بمصر الجديدة بالتشجيع والهتافات، معبرين عن امتنانهم لحزب مستقبل وطن الذى يقوم بنشاط فاعل ومتميز فى الشارع السياسى لدعم ومساندة الدولة وبث روح الحماس والانتماء للوطن. شارك فى الاحتفاليه امين الدهبى امين التنظيم ومعظم الامانات النوعيه..

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