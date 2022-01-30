فرق طبية للمنازل.. مركز طبي "ميت عقبة" يوضح خدماته لتوفير اللقاحات |فيديو

قالت الدكتورة مروة علواني، مسؤول مركز طبي " ميت عقبة " بالجيزة ، إن المركز يوفر الخدمة المنزلية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا ، وذلك من خلال الخط الساخن لوزارة الصحة.

وأوضحت الدكتورة مروة علواني، خلال لقائها لـ برنامج " جولة المراسلين"، والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الخدمة تقدم لكبار السن، وذوي الهمم، ولمن يعانون من مشاكل بالحركة بوجه عام.

وأضافت أن الفرق الطبية تعمل بالتعاون مع هيئة اسعاف الجيزة، مشيرة إلى أن الخط الساخن يتواصل مع المركز لتوفير الفرق الطبية.

ولفتت " علواني " إلى أن المركز يتواصل مع المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الثانية لتلقي الجرعة التنشيطية ، بعد مرور فترة 6 شهور من الجرعة الثانية.

وأكدت “ علواني ” أن المركز يشتمل على جميع أنواع اللقاحات، قائلة : “ كل الأنواع عندنا ومتاحة والجرعة التنشيطية من الممكن أن تكون من نوع أخر مختلف عن الجرعتين السابقتين” .

حالة وحيدة فقط تستدعي عدم أخذ لقاح كورونا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المواطن المتعافي من كورونا يستطيع الحصول علي اللقاح بعد تعافيه بشهر.

وأوضح عبد الغفار خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية"،:" لازم ناخد بالنا من الإجراءات الاحترازية لأن أوميكرون سريع الانتشار، رغم أنه أقل حدة من دلتا ولكنه يصيب أعداد كبيرة، مضيفا: “اللقاح مهم للجميع بما فيهم من يشتكون من أية أمراض مزمنة والحالة الوحيدة التي يمنع فيها أخذ اللقاح هي الحساسية الشديدة لإحدي مكونات اللقاح”.

