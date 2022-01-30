أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يتابع مع وزير العدل جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم.. الإسكان: نهاية فبراير المقبل سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بأبراج ماسبيرو

تناولت برامج "التوك شو"، اليوم الأحد، عددا من الموضوعات والقضايا، ومن أبرزها:

صرح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع مع وزير العدل جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة.

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حوكمة القواعد والإجراءات والبيانات جزء كبير منها يهتم بمكافحة الفساد، معقبة أن الفساد لا يتمثل فقط في سرقة المال العام، وإنما يتمثل أيضًا في إهدار المال العام في غير محله وإهدار الوقت واستخدام موارد الدولة بشكل غير صحيح وتضييع فرص لاستثمار أموال الدولة والاستثمار في البشر، وهذا لا يقتصر تأثيره فقط على المجتمع المدني أو الجهات الحكومية، بل يمتد تأثيره في كل مؤسسة لا تتبنى قواعد الحوكمة.

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية تحظى باهتمام كبير ومتابعة يومية من قبل وزير الإسكان، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تقوم بدورها ممثلة في هيئة المجتمعات، حيث تقوم بتنفيذ مشروعات سكنية واستثمارية بالإضافة لمشروعات المرافق.

عقب الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، على توجيه التضامن للهلال الأحمر برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا للطقس السيئ، قائلا: "الجمعية تعمل في وقت الأزمات، وقوامها المتطوعون ودور المجتمع المدني".

وأضاف الدكتور رامي الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن جمعية الهلال الأحمر تعمل في كوارث التغيرات المناخية، والتي من المتوقع أن تزداد خلال الخمس سنوات المقبلة.

علق المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، على آخر تطورات الأعمال بمنطقة أبراج ماسبيرو، قائلًا إنه بحلول نهاية شهر فبراير المقبل سيتم الانتهاء من تشطيبات المرحلة الأولى بأبراج ماسبيرو.

وأضاف عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن الابراج التي تم الانتهاء منها متوفرة للسكان الراغبين بالعودة للسكن مرة في المنطقة، وذلك بعد تحويلها من مناطق سكن غير آمنة إلى منطقة أبراج سكنية.

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، الأحد.

وأكدت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن مصر لا تتأثر بالعواصف الثلجية والانخفاضات التي تصل تحت الصفر، والتى تتعرض لها دول حوض البحر المتوسط، وبلاد الشام، وسوريا، ولبنان، واليونان.

قال الدكتور أحمد المشتت، استشاري بالمستشفى الملكي في لندن، إن الأطفال في المدارس الابتدائية هم مصدر لانتشار العدوى في المجتمع، منذ بداية الفيروس، وهو ما كان سببا وراء إغلاق المدارس في المراحل الأولية لانتشار فيروس كورونا.

قال الدكتور حاتم زغلول، مخترع تقنية الواي فاي السريع: "شركة الاتصالات طلبت مني أساعدهم في تعريف التكنولوجيا المتبعة في الجيل الثاني من الموبايل"، معقبًا: "الجيل الأول من الموبايل كان راديو اف ام عادي ولذلك درست مع زميل ليا التكنولوجيات الموجودة ووجدنا أنها غير جيدة وذلك لأنها غير قادرة على أن تعرض الفيديوهات بتقنية جيدة".

قالت الدكتورة مروة علواني، مسئول مركز طبي "ميت عقبة" بالجيزة، إن المركز يوفر الخدمة المنزلية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك من خلال الخط الساخن لوزارة الصحة.

علق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على الدعم الذي تم تقديمه لأسرة تعاني من مرض مناعي، قائلًا إنه يتم متابعة المواطنين من خلال إدارة العلاقات العامة ومديرية التضامن الاجتماعي، حيث يتم متابعة جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الحالات الإنسانية التي يتم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومن ثم يتم التدخل السريع من قبل المحافظة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.