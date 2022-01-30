محافظ الفيوم يتفقد أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع منطقة دار الرماد

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال استكمال تركيب الإنترلوك بشوارع منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، ضمن خطة المحافظة لتطوير أحياء العاصمة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال تركيب الإنترلوك بشارعي باكستاني والشيخ عبد الجواد بمنطقة دار الرماد، ضمن أعمال تغطية شوارع المنطقة بالكامل بالإنترلوك على مسطح 55 ألف متر، بإجمالي تكلفة 11 مليون جنيه، بهدف إضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة.

كما تابع المحافظ أعمال رفع الأكشاك والإشغالات المخالفة بالمنطقة، ونقل الباعة الجائلين من مفارق دار الرماد إلى قطعة الأرض الفضاء البديلة بذات المنطقة، ضمن خطة المحافظة لتطوير السويقات العشوائية ونقل الباعة الجائلين إلى أماكن مجهزة، مشدداً على رفع جميع الإشغالات وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية المقررة، وكذلك تكثيف أعمال النظافة، والحفاظ على أعمال التطوير التى تمت بالمنطقة.