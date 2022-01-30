جماهير الكرة المصرية تدعم المنتخب قبل لقاء المغرب

يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب المغرب، اليوم الأحد، في تمام الخامسة مساءً، على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش، لتحقيق الفوز على المغرب في موقعة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج بالنجمة الثامنة.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل تويتر هاشتاج #مصر_للمغرب ، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاءت أبرز التعليقات على الهاشتاج: "يا رب النصر لمصر #مصر_المغرب، و‬⁩"لقاء الشقيقين لا خاسر بينهما فالكل فائز المغربي مصري والمصري مغربي"، و"كل أمنياتنا نشوف مباراة تليق بالمنتخبين"، و"إن شاء الله يومنا نصر والفوز يكون من نصيب ⁧‫#مصر‬⁩.. ‏⁧‫#مصر_المغرب".