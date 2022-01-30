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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: مبادرة حياة كريمة نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة لم نشهدها من قبل

النائبة ريهام عبد
النائبة ريهام عبد النبي

أكدت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة لم نشهدها على مدار عصور سابقة، وهذا ما رأيناه علي أرض الواقع، لأنها جاءت لتعالج إرث كبير من الإهمال والتهميش للقري للمصرية وتساهم بقوة في تحسين مستوى المعيشة للفرد والأسرة، وتسعي إلي رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوي البنية التحتية لهذه القري.

 

وأضافت عبدالنبي، خلال تصريحات لها اليوم، أن محافظة أسوان من اكثر المحافظات استفادة من مبادرة حياة كريمة، حيث أن محافظة أسوان يتواجد بها 5 مراكز وكان المخطط ان يتم إدراج مركزين ضمن المبادرة لكنه تم إدراج 4 مراكز وجزء من المحافظة ضمن المبادرة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة أسوان.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن محطات المياه كانت سعتها من ثلاثة ألاف إلي خمسة ألاف متر مكعب لكن بعد مبادرة حياة كريمة أصبحت تسع إلي 34ألف متر مكعب يومياً وهذا حلم لم يكن أحد داخل محافظة أسوان يحلم به وإنجاز كبير جدا سيستفيد به أهالي أسوان لأكثر من 70عاماً، موضحة انه كان هناك قري لا تصل إليها المياه إلي مرتين فقط أسبوعياً لكن المياه الان متاحة لهذه القري علي مدار الأسبوع.

 

وأوضحت النائبة ريهام عبدالنبي، أنه تم إنشاء عدد لا يستهان به من المدارس داخل المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلي مجمع الخدمات والصرف الصحي التي استفاد بها جميع أهالي محافظة أسوان، لذلك ستظل مبادرة حياة كريمة واحدة من أعظم المبادرات في تاريخ مصر الحديث، وإنجاز كبير يساهم في نقلة نوعية للريف المصري، كما أنها ساعدت في فتح أبواب رزق كثيرة للأهالي وتوفير فرص عمل للشباب.

عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة عضو مجلس النواب محافظة أسوان الخدمات المقدمة ريهام عبدالنبي

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