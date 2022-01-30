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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

في ظروف غامضة.. العثور على طفل ميت مخبأ في حقيبة

صدى البلد

عثرت السلطات في باريس  على حقيبة بها طفل ميت منذ أيام في أحد الضواحي بباريس،و قامت بالتحفظ على الجثة لحين الوصول إلى ذويه في أقرب وقت للوقوف على ملابسات الحادث . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن الشرطة عثرت على حقيبة  بها طفل بالغ من العمر حوالي 10 أعوام داخل حقيبة ملقاة على الطريق في أحد ضواحي باريس و ذلك بعد أن قام احد المواطنين بالإبلاغ عن إختفاء زوجته و إبنه. 

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و بحسب ما ذكرته تحقيقات الشرطة، أن الاب قام بإبلاغ الشرطة يوم الأاربعاء عن إختفاء نجله و زوجته و قامت الشرطة بالبحث في محيط منزل الاب و قامت بالتحفظ على الأام إحتياطيا لحين العثور على الطفل . 
و بعد تحقيقات موسعة و تحريات دامت 3 أيام، عثرت الشرطة الفرنسية على جثة الطفل في منطقة على بعد 30 كيلو متر من المنزل ، و تبين من التحقيقات أن لوالدته علاقة بمقتله و لكن هناك شئ من الغموض يحوم حول الحادث . 
جدير بالذكر أن الشرطة قامت بإيداع الأم البالغة من العمر 33 عاما، في مستشفى لعلاج الأمراض النفسية بعد ثبوت أنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية في الفترة الأخيرة قبل وفاة الطفل 
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