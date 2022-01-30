العلماء في حيرة.. إشارة راديو غامضة تصل إلى الأرض من الفضاء |فيديو

إشارة راديو غامضة قادمة من الفضاء، تتكرر بانتظام كل 18 دقيقة، و18 ثانية بالتحديد، هذا ما أظهرته دراسة حديثة على مدار 3 أشهر قبل أن تختفي تلك الإشارة.

وأفاد تقرير مصور لقناة "الغد" الفضائية، بأن هذا الأمر دفع للاعتقاد بأن الأمر يتعلق بنجم ميت لم تتم ملاحظته من قبل ويقع على بعد نحو 4000 سنة ضوئية من الأرض.

وأشار التقرير إلى أن الدراسة نشرت في مجلة nature، وقد يؤدي هذا الاكتشاف إلى فهم أفضل لنظريات التطور التي تحيط بحياة النجوم الضخمة وموتها.

إشارة راديو غامضة تحير العلماء

نوهت القناة إلى أن إشارة الراديو الغامل تشكل لغزا كونيا يحير علماء الفلك، خصوصا أنه حين تكون الإشارة على هذه الدرجة من الانتظام تربك العالم أكثر.

وقد يؤدي هذا الاكتشاف إلى فهم أفضل لنظريات التطور التي تحيط بحياة النجوم الضخمة وموتها، كما قال مؤلفو الدراسة.