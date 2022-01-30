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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية المحلية تنظم مسابقة لتطوير 27 ميدانا رئيسيا بعواصم المحافظات.. تفاصيل

تطوير الميادين
تطوير الميادين

قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن مسابقة تطوير الميادين بعواصم المحافظات تتم بشراكة استراتيجية مع محافظات الدولة المصرية بهدف تطوير الميادين التي يوجد لها طابع تاريخي ونسق حضاري وهوية بصرية ورؤية معمارية وله هدف أيضا هو إعادة الشيء لأصله .

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي "، أن المسابقة رشح بها 41 ميدانا في 27 محافظة وسيتم تطوير 27 ميدانا في المرحلة الأولي، لافتا إلي أن تطوير الميادين يتم في ضوء الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية وتتضمن تخصيص 19.8 مليار جنية لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات .

واوضح خالد قاسم، أن تطوير الميادين سيكون كامل من جميع النواحي ، مؤكدا أن التقديم علي المسابقة يتم من قبل المحافظات وسنبدأ بالإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية وكفر الشيخ وجنوب سيناء والشرقية وغيرهم .
 

التنمية المحلية الخطة الاستثمارية جنوب سيناء مطروح الاسكندرية الغربية الشرقية سيناء

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