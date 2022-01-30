إبراهيم فايق بعد نهاية الشوط الثاني : ماتش ظروفه صعبة

علق الاعلامي إبراهيم فايق علي نهاية الشوط الثاني لمنتخب مصر والمغربي بالتعادل الايجابي ١_١



وغرد ابراهيم فايق قائلا :" إصابات مؤثرة وتحكيم بيسوق الماتش بقرارات مستفزة يبوظلك أعصابك.. ماتش ظروفه صعبة والأصعب إننا هنلعب وقت إضافي واحنا جايين من ١٢٠ دقيقة ويوم راحة اقل.. يارب معانا ".

وسيطر التعادل الإيجابي على مجريات الشوط الثاني بين مصر والمغرب لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، في المباراة المقامة على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وجاء الهدف الأول من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق سفيان بوفال بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس محمد أبو جبل.