محمد هنيدي: حكم المباراة بيضرب لاعبي المغربي عشان يحسبه فاول علينا

سخر الفنان محمد هنيدي من حكم مباراة اليوم بين منتخب مصر والمغرب

ونشر محمد هنيدي صورة لحظة اشتباكات لاعبي منتخب مصر والمغرب علي أرض الملعب وعلق قائلا : " ‏الحكم مكفهوش اللي بيعمله من أول الماتش .. بقى يضرب لعيبة المغرب عشان يحسبها بعد كدة فاول علينا ".

سيطر التعادل الإيجابي على مجريات الشوط الأول بين مصر والمغرب لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، في المباراة المقامة على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وجاء الهدف الأول من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق سفيان بوفال بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس محمد أبو جبل.