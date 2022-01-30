أمم أفريقيا.. خروج أبو جبل مصابا ونزول محمد صبحي

خرج محمد أبو جبل بسبب الإصابة خلال مباراة منتخب مصر أمام المغرب المقامة على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا ودخل بديلا منه محمد صبحي.

وكان أبو جبل استطاع في الدقيقة 81، منع إحراز هدف محقق لمنتخب المغرب بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها نايف أكرد برأسية قوية تصدى لها الحارس أبو جبل ببراعة شديدة وأنقذ مرماه.

وبعد الكرة سقط أبو جبل بسبب شد في العضلة وتدخل الفريق الطبي لعلاجه، كما يجري محمد صبحي الإحماءات.

وتوقف المباراة مجددا لإصابة محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، ليقرر المدرب خروجه ونزول محمد صبحي في الشوط الإضافي الأول.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تخطي المجموعات متصدرا للمجموعة الثالثة، ثم التفوق على مالاوي بهدفين لهدف في منافسات دور الـ16.

أما منتخب مصر فتأهل وصيفا للمجموعة الرابعة خلف نيجيريا، ثم تفوق على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ16 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.