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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربنا عدل.. إبراهيم فايق يحتفي بالهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك المغرب

صدى البلد

احتفي ابراهيم فايق باحراز منتخب مصر الهدف الثاني في مباراته اليوم امام منتخب المغرب .

وغرد ابراهيم فايق من خلال حسابه الشخصي تويتر :" تريزيجيه وصلاح.. صلاح وتريزيجيه.. الله يا مصر الله.. ربنا عدل.. ربنا عدل ".


وسجل منتخب مصر الهدف الثاني في شباك المغرب، في المباراة المقامة على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وتوغل صلاح على منتطقة الجزاء ليسرسلها بيمينه إلى تريزجيه الذي سجهل بطريقة بارعة في الشباك.

وجاء الهدف الأول من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق سفيان بوفال بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس محمد أبو جبل.

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