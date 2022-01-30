البورصة المصرية: اليوم افتتاح تاريخي في جلسة تداول البورصة بمناسبة إطلاق أول سلسلة تعليمية عن البورصة للأطفال وذوي القدرات.. فيديو

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية ، إن اليوم افتتحنا جلسة التداول في البورصة وهو يعتبر افتتاح تاريخي وهذا لأن البورصة دشنت اليوم 4 مبادرات ومنها ترجمة بعض الكتب بطريقة برايل ونطرحها في الأسواق تزامنا مع معرض الكتاب وقمنا بإطلاق المجموعة القصصية للأطفال وترجمنا فيديوهات تعليمية بلغة الإشارة وبدأ برنامج الثقافة المالية للمدارس .

وأضاف محمد فريد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه اليوم " ، إن الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي يهتمون بتثقيف المواطن بصفة عامة وهذا من خلال تبسيط قواعد الاستثمار للأجيال القادمة وهذا لتشجيعهم علي ريادة الأعمال وعلي الاستثمار .

واوضح محمد فريد ، إن هذه الكتب سيتم طرحها علي منصة وزارة التربية والتعليم وعلي وزارة الهجرة ، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم تراجع الكتب التي أصدرتها البورصة لذوي الهمم تمهيدا لضمها إلي المناهج المدرسية .