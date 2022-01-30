أداء رجولي وفوز مستحق.. "شباب النواب" تهنئ المنتخب وتطالب اللاعبين بكأس إفريقيا

وجه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب التهنئة للمنتخب القومي لكرة القدم ، على صعوده لمباراة الدور قبل النهائي في بطولة أمم افريقيا ، بعد تغلبه علي منتخب المغرب الشقيق بهدفين مقابل هدف .

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن المنتخب المصري خاض مباراة ماراثونية استحق فيها الفوز عن جدارة مشيدا بالروح المعنوية، والأداء الرجولي الذى قدمه اللاعبين اليوم.

وجدد رئيس لجنة الشباب مطالبه للجماهير المصرية بالالتفاف حول المنتخب للفوز بالبطولة والتوحد خلفه والشد من أزره، مطالبا لاعبي المنتخب بالعودة بالبطولة لإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للحصول علي اللقب الذي غاب عن مصر منذ 12 عاما.

وحث محمود حسين اللاعبين على بذل اقصي ما في وسعهم في المباراة المقبلة امام منتخب الكاميرون أصحاب الأرض والجمهور .

وأكد رئيس لجنة الشباب أن فوز المنتخب القومي اليوم على منتخب المغرب يعد بمثابة رسالة لكل المنتخبات المشاركة بالبطولة بأن منتخب مصر جاء للكاميرون ليُنافس على لقب البطولة الإفريقية، وتحقيق إنجاز جديد تنتظره الجماهير.

وأختتم حسين تصريحاته قائلا: “باسمي وأسم أعضاء لجنة الشباب أهنئ رجال منتخب مصر لكرة القدم على التأهل لدور الأربعة ببطولة أمم أفريقيا عقب التغلب على المنتخب المغربي الشقيق”، متمنيا لهم التوفيق ومزيد من التطور في الأداء خلال المباريات المقبلة من عمر البطولة لإسعاد الجماهير ، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية.

وفاز منتخب مصر على المغرب بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا.

توأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في الأشواط الإضافية من المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.

ملخص المباراة

جاء الهدف الأول للمغرب من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق سفيان بوفال بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس محمد أبو جبل.

وجاء هدف التعادل من ركلة ركنية لمنتخب مصر على يمين مرمى المغرب، نفذها عمر مرموش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد عبد المنعم برأسية قوية تصدى لها الحارس ياسين بونو بصعوبة بالغة لترتد الكرة وتجد متابعة من محمد صلاح بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

وأحرز الفراعنة هدف الفوز بعد مجهود فردي مميز من محمد صلاح في إختراق منطقة جزاء المغرب من الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية رائعة بإتجاه تريزيجيه الذي استقبلها بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.