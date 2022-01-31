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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.6 مليون جنيه تراجعا فى خسائر العربية المتحدة للشحن خلال ال5 أشهر

العربية المتحدة للشحن
العربية المتحدة للشحن

أعلنت شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تراجع خسائرها بنسبة 24.2 %، خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري.


وأظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، تحقيق صافي خسائر بلغ 8.29 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 10.94مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

واوضحت المؤشرات المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ خلال الخمسة أشهر تسجيل ايرادات إلى 6.77 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن المؤشرات المالية للعربية المتحدة للشحن والتفريغ، بينت تسجل الشركة صافي خسائر بلغ 28.09 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2020- 2021، مقابل 29.11 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ  خلال العام المالي الماضي إلى 12.79 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 11.27 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

معدات الشركة 

وتعد الشركة العربية المتحدة للشحن و التفريغ أقدم شركة للشحن والتفريغ فى جمهورية مصر العربية ويرجع تاريخ أنشأها لعام 1963حيث تمتلك الشركة معدات على أعلى مستوى وتشمل 3 ونش تويوتا 3 طن،2 ونش شوكة 2 طن T.C.M بالإضافة إلى 5 ونش شوكة 3 طن T.C.M، واحد ونش سيفيترك 30 طن،سيارة نجدة أعطال،وعدد 10مقطورة ميكار وذلك بحسب الموقع الرسمي للشركة .


وشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ أبريل 1992 وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري نحو 51.16% من أسهم الشركة .

العربية المتحدة للشحن القابضة للنقل البحري والبري وزارة قطاع الاعمال العام المعدات مليون جنيه

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