الفرعون محمد صلاح يحكم.. عناوين الصحف العالمية بعد فوز مصر على المغرب

أشادت الصحف العالمية بتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في مباراة الأشواط الإضافية، التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" الذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.

وفيما يلي نعرض أبرز عناوين الصحف العالمية:

كيكر

مصر بفضل صلاح في نصف النهائي - ودراما حول حارس المرمى البديل

بي بي سي

سجل محمد صلاح هدفا وصنع الآخر ليقود مصر للفوز على المغرب في الوقت الإضافي في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

جارديان

محمد صلاح يصنع الفارق في انتصار مصر على المغرب

A Bola

مصر بقيادة كارلوس كيروش تفوز وستواجه كاميرون كونسياسو

ماركا

الفرعون صلاح يحكم المغرب.. هدف وتمريرة حاسمة ومصر إلى نصف النهائي

ليكيب

مع صلاح العظيم.. تقضي مصر على المغرب وستلعب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا ضد الكاميرون

ميرور

محمد صلاح يقود مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بهدف وتمريرة حاسمة ضد المغرب

يورو سبورت

مصر تعود لتتغلب على المغرب وتحجز مقعدها في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا