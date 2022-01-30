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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين يهنئ منتخب مصر: أداء مشرف وفوز مستحق

منتخب مصر
منتخب مصر

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بأداء منتخب مصر لكرة القدم أمام المغرب وتأهلهم إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ووصف أبو العينين أداء منتخب مصر بالرجولي والمشرف، حيث كتب عبر صفحته لرسمية على فيسبوك: «رجالة.. روح قتالية.. أداء مشرف.. وفوز مستحق»

وتابع أبو العينين: « عادت الروح فتحقق الإنتصار .. أبطال مصر فى المربع الذهبي.. مبروك لمصر .. الطريق إلى النجمة الثامنة».

وتأهل منتخب مصر الى نصف النهائي بعدما أقصى منتخب المغرب الشقيق بهدفين سجلهما محمد صلاح ومحمود تريزيجيه مقابل هدف وحيد من ضربة جزاء للمغرب سجله اللعب سفيان بوفال.

ويلتقي منتخب مصر في نصف النهائي مع مستضيف البطولة منتخب الكاميرون، للفوز ببطاقة الترشح للمباراة النهائية.

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