عماد ميهوب: أشكر إيهاب جلال على منحي فرصة المشاركة بفريق يراميدز

أعرب عماد ميهوب، لاعب فريق الشباب بنادي بيراميدز، عن سعادته بتسجيل هدف فريقه الثاني في مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة كأس الرابطة.

وقال ميهوب في تصريحات عقب المباراة: "أشكر كابتن إيهاب جلال على منحي فرصة المشاركة في مباراة اليوم، وأثق في الجهاز الفني والإدارة لمنحنا الفرصة خلال المرحلة المقبلة".

وتابع: "كابتن إيهاب تنبأ بتسجيلي الهدف وطلب مني الهدوء من أجل التسجيل وهذا ما تمكنت من تحقيقه في الشوط الثاني".

وأتم: "أشكر اللاعبين الكبار لاحتوائهم لنا بشكل كبير ومساعدتنا على الدخول في أجواء الفريق الأول سريعا وسنعمل جميعا لمساعدة الفريق خلال المرحلة المقبلة".