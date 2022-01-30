لميس الحديدي: منتخب مصر بعبع إفريقيا

هنأت الإعلامية لميس الحديدي، منتخب مصر بالفوز على نظيره المغربي، اليوم في ربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية بهدفين مقابل هدف.

وقالت لميس الحديدي: "ياجماعة إحنا منتخب كبير.. المنتخب إللي يجي فيه هدف في الدقيقة الثالثة ومايتوترش ويكمل ويقدر يتعادل ويغلب في دا منتخب كبير وله شخصية وقادر يفرض شخصيته على أرض الملعب ".



وأضافت “لميس الحديدي” خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: "محمد صلاح ليس فقط أفضل لاعب في العالم، بل هو قائد المنتخب، وقام بإحراز هدف تاريخي وصنع هدف ثاني لترزيجيه العائد بقوة".



وأكملت: "رغم مشاكل التحكيم والعنف ومشاكل الرطوبة وأرضية الملعب لكن اللاعيبة كانوا رجالة".



واستطردت: "اتمنى إن إصابة أبو جبل تكون خفيفة ومنفقدهوش لفترة طويلة، إحنا مش بس أسياد إفريقيا..لا إحنا ببعبع إفريقيا وكل الفرق بتعملنا حساب".