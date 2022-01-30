نائب التنسيقية خالد بدوي سفيراً للإتحاد الرياضي المصري للمكفوفين في المجال المجتمعي

قرر مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للمكفوفين برئاسة الدكتور أحمد عوين، تعيين النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفيرا فوق العادة للاتحاد في المجال المجتمعي.

أوضح مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، أن هذا القرار جاء نظراً لتاريخ الدكتور خالد بدوي المشرف في العمل المجتمعي والعطاء المستمر باعتباره نائب باسم الشعب، كما ينتظرمجلس إدارة الإتحاد وأبناءه من الرياضيين المكفوفين دعمكم وعطاءكم الوافر كما هو متوقع.

ووجه النائب خالد بدوي، الشكر لمجلس إدار الإتحاد الرياضي المصري للمكفوفين علي ثقتهم الكبيرة، معرباً عن سعادته بهذا القرار، وأنه يتمني النجاح والتوفيق للإتحاد وللاعبيه في جميع الألعاب والبطولات التي يشاركون فيها.

وأوضح نائب التنسيقية، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية برياضة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير كل السبل اللازمة لدعهم خلال مشاركتهم في البطولات أن مساعدتهم في تنظيم أي بطولة علي أرض مصر.

هذا ويهدف الاتحاد إلى تشجيع المكفوفين على ممارسة الرياضة وتعزيز القدرات الفردية للمكفوف، إلى جانب التوعية بأهمية الرياضة المكفوفين للوصول بجميع اللاعبين لتمثيل مصر في المحافل الدولية والمحلية.