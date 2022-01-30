مدرب منتخب مصر لقصار القامة عن التتويج بكأس العرب: لاعبونا لديهم قوة وإرادة وعزيمة.. فيديو

علق محمود الحضري، المدير الفني لمنتخب مصر لقصار القامة، على التتويج ببطولة كأس العرب بشرم الشيخ.



وأضاف "الحضري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "أشكر الرئيس السيسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وكل الداعمين لنا"، متابعا: "في آخر اجتماع لنا مع وزير الرياضة وعدناه بتحقيق البطولة".



وأضاف: "الشباب كانوا على وعدهم، وفزنا أول مباراة على إسبانيا وكان منتخب مصر عنيدا وشديدا"، مردفا: "نعد الشعب المصري بحصد الكثير من البطولات خلال الفترة المقبلة ".



وأشار إلى أن: "منتخب مصر لقصار القامة صائد البطولات، ولدينا منتخب فريد من نوعه، لاعبية لديها قوة وإرادة وعزيمة".