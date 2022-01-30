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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدرب العام لـ بيراميدز بعد الفوز على المقاصة: مكسبنا في اللاعبين الشباب

صدى البلد

تحدث حمد إبراهيم، المدرب العام لنادي بيراميدز، عن تجربة اللاعبين الشباب في مباراة مصر المقاصة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة كأس الرابطة، وانتهت بفوز السماوي بهدفين دون رد.

وقال حمد في تصريحاته عقب المباراة: "سعيد بأداء اللاعبين الشباب في مباراة اليوم، أثبتوا أنهم قدر المسؤولية، ومباراة اليوم فرصة لتجهيز بعض لاعبي الفريق الكبار للمرحلة المقبلة".

وأضاف: "اعتدنا في عملنا على تجهيز قاعدة كبيرة للفريق، ومباراة اليوم منحتنا فرصة لتجهيز جميع اللاعبين، بالإضافة إلى اللاعبين الشباب الذين سندعم بهم الفريق مستقبلا".

وتابع:"ضغط المباريات خلال المرحلة المقبلة سيدفعنا لاستخدام أكبر عدد من اللاعبين؛ لذلك فالفرصة متاحة لجميع اللاعبين فيما هو قادم".

واختتم تصريحاته: " ننتظر عودة اللاعبين الدوليين للتجهيز للمرحلة المقبلة وبطولة إفريقيا المقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة".

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