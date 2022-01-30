والد النني: مصر عبرت المغرب بإرادة اللاعبين

أكد الكابتن ناصر النني والد اللاعب "محمد النني" نجم المنتخب الوطني أن مصر عبرت المغرب بإرادة لاعبيها وسنحقق البطولة الثامنة.



وأضاف والد "النني" أن محمد صلاح نجم المنتخب يستحق رجل المباراة كونه أحرز الهدف وصنع الهدف الآخر وكسر عقده محمود تريزجيه نجم استون فيلا، وبقولها: "تحيا مصر أم الدنيا بسواعد لاعبيها الأبطال" .



وكشف والد النني عن تفاصيل حديثه هاتفي مع ابنه محمد عقب مباراة المغرب والذي ذكر له قولا: "لاعبو المنتخب الوطني قادرون على تحقيق البطولة الثامنة لإسعاد كل الشعب المصري 100 مليون".

من ناحية أخري علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على فوز الفراعنة أمام المغرب اليوم الأحد، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ونجح محمد صلاح في قيادة منتخب مصر للفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف والتأهل لمواجهة الكاميرون في نصف نهائي الأمم الإفريقية.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أعتقد أن أفضل مجاملة أهديها للاعبين هي أن أشكرهم، فهم يريدون الاستمرار في البطولة ويرغبون في الوصول إلى النهائي".

وواصل: "نريد أن نمثل مصر بشكل أفضل في المباراة المقبلة بعد الفوز على فريق رائع مثل المغرب ولكن الآن نركز على الكاميرون".

وعندما سٌئل عن تسجيل محمد صلاح لهدف وصانعته لآخر أجاب مدرب مصر: "لسنا فريق اللاعب الواحد وأرفض هذا الوصف، لأن الفريق يلعب بشكل جماعي والجميع يريد الفوز، نلعب معًا، نعاني معا، نصنع الفرص معا ونسجل معًا".

وأردف: "اليوم صلاح كان رائعًا ولكن هذا ما هو متوقع من أفضل لاعب، لكن هناك عملا جماعيا، والجميع يعملون من أجل هدف واحد، سواء خارج الملعب أو داخله، وهذا ما يطور الأداء".

وقال: "هذا ما أتوقعه من هذا الفريق رغم كل الإصابات التي نعاني منها والتي تواجهنا، هناك عقبات كثيرة للغاية ولكن لدينا لاعبين بدلاء قادرين على اللعب ويمكننا الفوز بالبطولة بهم".

وأضاف: "لدي لاعبين رائعين للغاية، نستحق الفوز اليوم لأننا سيطرنا على المباراة بعد التأخر في النتيجة".

وتابع: "أنطونيو كونسيساو المدير الفني لمنتخب الكاميرون يعمل بطريقة رائعة مع فريقه في البطولة الحالية.. وأعرفه من البرتغال لأنه من موطني".