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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المركزي للإحصاء يكشف تفاصيل أول مسح قومي لذوي الهمم في مصر

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

قال عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الفترة الحالية تشهد اهتماما غير مسبوق بذوي الهمم في مصر.

 

وأضاف "شرف الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،:"المركز بدا في أول مسح قومي لذوي الهمم في مصر"، مردفا: "هذا المسح جاء نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بأهمية توفير قاعدة بيانات لذوي الهمم، وتم التوجيه لمعرفة أصحاب الهمم ومدى انتشارهم وتوزيعهم علي مستوى المحافظات والقرى".

وتابع: "يهدف المسح إلى إنشاء قاعدة بيانات توفر مؤشرات وطنية حول ظاهرة الإعاقة وحجمها ومدى انتشارها وأسبابها، واحتياجات الأشخاص ذوي الهمم للتمكن من التخلص من الحواجز التي يواجهونها، فضلا عن العمل على دمج ذوي الهمم في المجتمع في مختلف النواحي الحياتية والاقتصادية، والعمل على توفير البيانات التي تمكن من تصنيف المؤشرات المختلفة لأهداف التنمية المستدامة 2030".

وأوضح: "يهدف المسح أيضا معرفة مشاكلهم سواء الصحية أو التعليمية، فضلا عن كافة أنواع الإعاقات خاصة الإعاقة الحركية لتوفير الأجهزة التعويضية لهذه الفئة".

واستطرد: "المسح يعتبر هو أول مسح قومي من نوعه يتم إجراؤه لذوى الهمم في مصر، بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية القائم بقضايا بذوى الهمم في مصر".

وناشد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسر المختارة، الإدلاء بالبيانات الصحيحة؛ نظرا لأهمية هذا المسح في معرفة احتياجات الأشخاص ذوي الهمم من الخدمات، ومن ثم تحسين نوعية حياتهم، والتعاون مع باحثي الجهاز.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ذوي الإعاقة التنمية المستدامة التنمية المستدامة 2030 الدولة المصرية القيادة السياسية قاعدة بيانات ذوى الهمم

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