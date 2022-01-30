كيروش يطالب الجهاز الطبي بمضاعفة الإجراءات خوفا من ألاعيب الكاميرون

قال الإعلامي محمد شبانة، إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني طلب من الجهاز الطبي للفراعنة مضاعفة الإجراءات الوقائية لحماية اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف شبانة في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC: "كيروش أكد لجهازه المعاون أن المنتخب يجب ان يستفيد من الدروس السابقة بعد المواقف الصعبة التي تعرضت لها المنتخبات التي واجهت الكاميرون في البطولة وأبرزها جزر القمر.

وتابع: "طالب كيروش بعدم منح اللجنة المنظمة الفرصة لإبعاد أي لاعب من المنتخب الوطني بحجة كورونا عن لقاء الكاميرون.