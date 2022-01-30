حازم إمام: كيروش مدرب جامد.. وتطور اللاعبين أكبر دليل

أثنى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على محمد صلاح قائد منتخب مصر الوطني، مشددا على أنه لاعب تاريخي.



قال حازم إمام في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم نعقد سوى جلسة وحيدة فقط مع كيروش، ولكننا نتواصل معه باستمرار ودعمناه عقب الهزيمة من نيجيريا" .



وأضاف: "كيروش مدرب جامد جدا، ويقدم ما عليه والنتيجة في النهاية بيد الله، والدليل تطور اللاعبين مثل محمود علاء، الذي خاض مباراة المغرب في وقت صعب، وكذلك أبو جبل الذي أرى أن التصدي الذي قام به هو تصدي المباراة، اللاعبين البدلاء يقدمون مستوى مميزا وهذا دليل على قوة كيروش، الجميع على قلب رجل واحد ويريد المشاركة دائما" .



وتابع: "كيروش مستمر مع منتخب مصر كما أكدنا منذ البداية، ولذلك دعمناه بعد مباراة نيجيريا، وأداء منتخب مصر يتطور مباراة بعد مباراة" .



وتطرق للحديث عن محمد صلاح قائلا: "صلاح اليوم نعرف قيمته بالنسبة لنا، لاعبو المغرب كان يخشون التدخل مع صلاح، قوته البدنية، سرعته، سيطرته على الكرة والتحكم فيها في أوقات صعبة، نحن نمتلك لاعبا كبيرا، كل لاعب من المغرب كان يخشى من التدخل مع صلاح بمفرده حتى لا يتم مراوغته، جميع المنتخبات تعمل ألف حساب لمحمد صلاح الشخصية التاريخية".