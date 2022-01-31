حبس سائق لحيازته 15 كيلو حشيش بالقاهرة

أمرت النيابة العامة حبس سائق 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازتة كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرام.

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) ، حال إستقلاله سيارة "ملك والدته" بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر مقابل مبلغ مالى.

هذا وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بنحو 750,000 ألف جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.