أحمد حسن: لعيبة مصر طمَّعونا في حصد كأس الأمم الإفريقية

تحدث أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني السابق عن تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون؛ بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي.



قال أحمد حسن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجميع اليوم يتشرف بمنتخب مصر، كلنا سعداء بأداء منتخب مصر ضد المغرب، ولاعبي مصر طمعونا في حصد اللقب" .



وأضاف: "لدينا الثقة في جميع اللاعبين المتواجدين، وإن شاء الله نحن قادرين على حصد اللقب في النهاية".



وتابع: "هناك 11 لاعبا مقاتلين في الملعب، محمد عبد المنعم يثبت وجوده رغم صغر سنه، عمر كمال عبد الواحد يتألق ويتفوق على نفسه، وأحمد فتوح مستقبل مصر، وأعتقد أن بعد تلك البطولة لا بد من أن يكون محترفا خارج مصر، لا بد أن نمتلك عددا كبيرا من المحترفين؛ فهذا سيساعد في التطور" .



وأشار إلى أن روح منتخب مصر المميزة جعلته يواجه الظروف الصعبة والغيابات على رأسهم حمدي فتحي، وكذلك إصابة أحمد حجازي وكذلك محمد أبو جبل، ومحمد صبحي الحارس الصغير في السن الذي خاض اللقاء في وقت صعب.



وختم حديثه قائلا: "بعد أداء منتخب مصر ضد كوت ديفوار وكذلك المغرب والروح التي ظهرت من اللاعبين؛ تشعر بأن لديك ثقة في جميع اللاعبين، ولو كنا خسرنا لكن قاتلنا في الملعب كنت سأتوجه أيضا بالشكر للاعبين".