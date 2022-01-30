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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكرة المصرية عادت من جديد..

حازم إمام: كيروش ومحمد صلاح تحملا الكثير من التجاوزات.. فيديو

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم

قال حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الكرة المصرية عادت من جديد، بعد الأداء الرائع الذي قدمه منتخب مصر ضد المغرب، والفوز بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأضاف حازم إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن اللاعبين والجهاز الفني واجهوا تشكيك كبير، لكنهم ردوا في الملعب على كل المٌشككين، مشددًا أن الجميع أدى ما عليه على مستوى الأداء والنتيجة.

وتابع حازم إمام، أن كيروش، تحمل الكثير من التجاوز والتهكم، إلا أنه رد بنتائج إيجابية، وأداء رائع للغاية، موضحًا أن محمد صلاح، لاعب مُرعب لأي منافس، على الرغم من تعرضه لضغوطات شديدة وهجوم في بداية البطولة.

وأوضح أن كيروش لديه نظام والتزام مهم للغاية، فضلًا عن أنه مدرب صارم، وهو ما يفرض حالة من التركيز الشديد داخل صفوف منتخب مصر، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يشعرون بقيمة مصر، ويظهرون في أفضل حالة فنية لهم.

وأكد حازم إمام، نه يتمنى خروج مباراة مصر والكاميرون، بالشكل الذي يليق وعدم وجود تحيز لصالح المنتخب الكاميروني وأن يكون التحكيم عادلًا، خاصة وأن مباراة مصر ضد المغرب، شهدت أخطاء تحكيمية فجة، كادت أن تؤثر على النتيجة.
 

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