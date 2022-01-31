عمرو أديب: هجيب فرقة حسب الله وهرقص في الاستديو لو كسبنا كأس إفريقيا

عبر الاعلامي عمرو أديب، عن فرحته وسعادته بفوز منتخب مصر على منتخب المغرب، في بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في الكاميرون.

وقال الاعلامي عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر،: "هجيب فرقة حسب الله، وهرقص في الاستديو؛ لو منتخب مصر جاب البطولة، وفرَّحنا باللقب الكبير".

وأضاف عمرو أديب،: "هجيب الفرقة بالكامل، كاملة العدد وبسلاطتتهم وكل حاجة، وكمان أوركسترا القاهرة السيمفوني.. وكل المزازيك".



تأهل منتخب مصر

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائى بطولة أمم افريقيا، بعد أن فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على ستاد أحمدو أهيدجو، ليواجه الكاميرون أصحاب الأرض فى نصف النهائى.

وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1 ، وتقدم لمنتخب المغرب سفيان بوفال فى الدقيقة 5 من ركلة جزاء فى الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد صلاح للفراعنة فى الدقيقة 54، ونجح محمود تريزيجيه فى تسجيل الهدف الثانى فى الوقت الإضافى الأول.