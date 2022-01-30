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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو أديب: معلق ممباراة مصر والمغرب كان بيتكمل على ماتش كرواتيا واحنا هنموت ونفوز

عمرو أديب
عمرو أديب

عبر الاعلامي عمرو أديب، عن استغرابه من معلق مباراة منتخب مصر والمغرب في مباراة اليوم في بطولة أمم افريقيا والمقامة في الكاميرون.

وقال عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إنه معلق المباراة كان دون المستوي وليس موجودا تماما، مضيفا انه كان يريد أن يكون معلقا محايدا ولكن الأمر خرج من يده بالمرة.

وأضاف الاعلامي عمرو أديب، أنه كان الجميع في ضغط عصبي كبير والمعلق كان يحكي لنا تاريخ البطولة وليس ما يحدث في المباراة، وحصلت خناقات وضرب وسرعة وحماس وكل حاجة والمعلق كان في دنيا تانية خالص وبيكلمنا عن أي حاجة الا ما يحدث في الملعب.
 

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائى بطولة أمم افريقيا، بعد فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد أحمدو أهيدجو، ليواجه الكاميرون أصحاب الأرض فى نصف النهائى.

انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1 ، وتقدم لمنتخب المغرب سفيان بوفال فى الدقيقة 5 من ركلة جزاء فى الشوط الأول، قبل أن يتعادل محمد صلاح للفراعنة فى الدقيقة 54، ونجح محمود تريزيجيه فى تسجيل الهدف الثانى فى الوقت الإضافى الأول.

 

عمرو أديب اخبار التوك شو منتخب مصر منتخب المغرب أمم أفريقيا

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