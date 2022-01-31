وزير الرياضة السابق: جميع المنافسين يخشون مواجهة منتخب مصر.. فيديو

قال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، إن منتخب مصر كبير للغاية، ولديه رصيد وفير في قارة إفريقيا، حيث يتربع على عرش القارة السمراء، كأكثر الأندية حصولًا على كأس أمم إفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن مصر دائمًا ما تكون مرشحة لحصد البطولة، مهما كان الأداء الذي تقدمه سواء كان جيد أو متراجع، موضحًا أن النقد الذي تعرض له منتخب مصر أثر عليه بشكل إيجابي.

وتابع عبد العزيز، تصريحاته، أن منتخب مصر لديه مدرب صاحب تاريخ كبير، ودائمًا ما تكون مصر مُرعبة لمنافسيها، ويخشون مواجهتها بالبطولات القارية، مشيرًا إلى أن مصر قريبة للغاية من التتويج بكأس أمم إفريقيا، ثم التأهل إلى كأس العالم 2022.

وأوضح وزير الشباب والرياضة السابق، أنه يتوقع ملاقاة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا، قبل أن تتجدد المواجهة من جديد في الدور المؤهل لكأس العالم، مشددًا أن الكاميرون ستحصل على راحة يوم أكثر عن منتخب مصر، لكن الأهم هو تأهيل لاعبينا جيدًا.

واختتم تصريحاته، أن الجهاز الطبي عليه أخذ الحذر والحيطة، للحفاظ على اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل الإصابات التي يعاني منها منتخبنا الوطني، وبالتالي إذا تعرض أي لاعب للإصابة سيؤثر للغاية على الفراعنة قبل مواجهة الكاميرون.