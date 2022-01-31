زكي عبد الفتاح: أداء منتخب مصر يدعو للفخر.. وأبو جبل أخطأ في مباراة المغرب.. فيديو

قال زكي عبد الفتاح، مدرب حراس منتخب مصر الأسبق، إن الفوز الذي حققه اللاعبين والأداء ضد المغرب، يدعو للفخر، موضحًا أن اللاعبين ظهروا بروح عالية وإصرارا على تحقيق الانتصار، للتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن محمد صلاح، منح زملائه بالفريق الثقة لعدم فقدان تركيزهم في الدقائق الأخيرة من المباراة، مشددًا أن صلاح دوره كبير للغاية داخل الملعب.

وأشار زكي عبد الفتاح، إلى أن محمد الشناوي ومحمد أبو جبل صنعا الفارق في وصول منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، وإصابتهما خسارة كبيرة لمنتخب مصر، مطالبًا بضرورة معرفة السبب وراء الإصابة في المران، خاصة وأنهما تعرضا لها من قبل.

وواصل حديثه «الإصابات العضلية أزمة تواجه لاعبي منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية، وارتفاع المعدل العمري للشناوي وأبو جبل قد يؤثر على تعافيهما من الإصابة».

وأوضح أن إصرار محمد أبو جبل، على الاستمرار داخل الملعب، رغم إصابته، شعور جيد، لكنه كان من الممكن أن يُعرض منتخب مصر للخسارة، مضيفًا «كان ممكن قرار استمراره رغم الإصابة أن يضر بالفريق وقرار الجهاز الفني باستبداله كان رائع».