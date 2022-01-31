هالة صدقي تحتفل بفوز المنتخب: "مو صلاح يعيد معنى الروح الرياضية"

حرصت الفنانة هالة صدقي، علي الاحتفال بفوز الفراعنة علي منتخب المغرب والتأهل إلي نصف نهائي أمم أفريقيا.

ونشرت هالة صدقي صورة للاعب محمد صلاح اثناء المباراة من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: “مبروك لمصر ومبروك للمغرب على أدائكم الرائع ولكن للأسف لازم غالب ومغلوب، مو صلاح يعيد معنى الروح الرياضية وهي أصل الرياضة، ودي أجمل لقطات الماتش.. إنه مو صلاح ربنا يحميه”.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.



وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.