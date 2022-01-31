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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأربعاء .. انطلاق العرض الكوميدي «زواج بالحلال» على مسرح كتارا

زواج بالحلال
زواج بالحلال

اعلن المستشار الفني لشركة الانتاج عن انتهاء بروفات احدث العروض المسرحية من انتاج الشركة بدولة قطر بعنوان «زواج بالحلال» والذي من المقرر عرضه من 2 الى 7 فبراير المقبل، بمسرح الدراما في الحي الثقافي «كتارا».


العرض بطولة: محمد حسن، ناصر محمد، ونجما الكويت: هيا الشعيبي وأحمد العونان ، ومشاركة ممثلين شباب منهم: فيصل رشيد، سوار زيتون، ابراهيم العقيدي، احمد العقلان،  وزينب العلي، ياسمين ابراهيم، سماح السيد، وأسرار، ديكور منى العمبري، ألحان القايد، منتج فني رنا الحلاق، المشرف العام عبد الناصر القحطاني، انتاج شركة تذكار للشيخ فالح ال ثاني، تأليف سعد دهش، وإخراج طالب الدوس.


وكشف عن قصة المسرحية والتي تدور في اطار كوميدي حول قضية غلاء المهور، من خلال عائلتين متقاربتين تسعيان لتزويج بناتهم وأبنائهم، فيتولد عن ذلك صراع بسبب الشروط المجحفة، وتدخل الآباء في هذه الزيجات.
 

واضاف: ان الرقابة شاهدت امس البروفة الاخيرة لاعتماد العرض قبل انطلاقه يوم الاربعاء ويستمر حتى يوم الاثنين، على ان تزيد ايام العرض في حالة حققت المسرحية النجاح المطلوب، خاصة بعد توقف النشاط المسرحي طيلة أكثر من سنتين بسبب جائحة كورونا، وبعد عودة الحياة تدريجيا الى طبيعتها، والتزاما بالإجراءات التي فرضتها الجهات المعنية في الدولة.


في سياق متصل وجهت الفنانة هيا الشعيبي الشكر لشركة الإنتاج وقالت: شكراً شركة تذكار الغالية بيتي الثاني أحبكم وايد ومن بعد غيبة جايتكم بشيء حلو على مسرح كتارا في قطر.


ومن جانبه قال المخرج طالب الدوس: ان عرض «زواج بالحلال» هو تجربة اجتماعية تطرح العديد من الرسائل التي تهم المجتمع، ولكن في قالب كوميدي خفيف، مع توظيف للفنون الشعبية من أجل إمتاع الجمهور.

زواج بالحلال الدراما مسرح الدراما محمد حسن كتارا الحي الثقافي

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