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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اختتام فعاليات "حياة كريمة" الثقافية بالقنطرة شرق

صدى البلد

أختتمت وزارة الثقافة بأنشطتها الثقافية والفنية ضمن مباردة حياة كريمة، التى أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، على مدار 22 يوم بقرى "جلبانه، السلام، التقدم، الأبطال" وتوابعهم بمدينة القنطرة شرق بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل، بحضور رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس الإقليم، وذلك بمقر المرشد الزراعي بقرية التقدم.

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بدأت إقامة الأنشطة يوم 8 يناير بقرية جلبانة ثم الابطال ثم السلام واختتمت بقرية التقدم، حيث تفقدت د. حنان موسى نتاج الورش وهى "الثوب السيناوي مع الدربة عزيزة سليمان، ثم التفصيل والخياطة مع المدربة ابتسام فاروق، التشكيل بالاركيت على شرائح النحاس مع المدربة رانيا المهدي، عجينة السيراميك مع المدربة شيرين عفيفي" وابدت اعجابها بمنتجات ورشة الحلي والاكسسوارات للمدربتين صباح مسعد وحوريه عصمت.

 

كما أشادت برسومات الاطفال تحت اشراف الفنانة جيهان مبروك، واستعرضت معرض كتاب اصدارات الهيئة الذى أقيم بالقرى طوال فعاليات المبادرة، وتحاورت مع الاديب محمد بكر المشرف على مسابقة المواهب حول اهم ابرز المواهب التي تم اكتشافها وسبل تطوير وصقل هذه المواهب.


جدير بالذكر أن الهيئة قامت بتنفيذ فعاليات المبادرة الثقافية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة والمركز القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان والشركة القابضة لمياه الشرب وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمجتمع المدنى بمدينة القنطرة شرق.

قصور الثقافة وزارة الثقافة حياة كريمة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية وزارة التنمية المحلية الهيئة العامة لقصور الثقافة المجتمع المدني المجلس القومي

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