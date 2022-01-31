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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غيرالشرعية توضح دورها في منع الاتجار بالبشر

صدى البلد

 

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غيرالشرعية، إن اللجنة توفر خدمات ومبادرات لحماية البشر ومنع الإتجار بهم، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، متابعة: اللجنة إنشئت خطوط نجدة لدي مجلس الطفولة والمراة وحقوق الإنسان.

 

وأضافت "نائلة جبر"خلال مداخلتها الهاتفية على قناة “المحور”، اللجنة عززت من عمل آلية الإحالة الوطنية الخاصة بالتعامل مع الشكاوى والجرائم ونجدة البشر، متابعة: تم تعزيز وتحسين دور الإيواء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

 

وأوضحت أن اللجنة قامت بحملة توعوية لنشر أنشطة الحماية ومنع الإتجار بالبشر، متابعة: الدولة المصرية لديها إرادة قوية فيما يخص مكافحة الهجرة الغير شرعية.

 

ولفتت إلى أن مدير منظمة الهجرة أشاد بتعامل الدولة مع المهاجرين الأجانب المتواجدين في مصر، حيث نتعامل معهم وكأنهم جزء من الدولة.
 

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