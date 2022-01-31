موسيماني عن عودة عبدالمنعم للأهلي: لم أُخطر بشكل رسمي

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يتلق أي اخطار بشكل رسمي بشأن عودة المدافع محمد عبدالمنعم لصفوف الفريق.

وأعلن نادي فيوتشر مساء أمس الأحد، إنهاء إعارة محمد عبد المنعم ليعود من جديد إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء بيان فيوتشر، الموافقة على إنهاء إعارة محمد عبد المنعم "كواجب وطني" من أجل دعم صفوف الفريق الأحمر في منافسات كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني في تصريحات عبر قناة "mbc مصر":" لم أُخبر بهذا بشكل رسمي بشأن عودة محمد عبدالمنعم، لكن اذا حدث سنحصل على لاعب كرة جيد".

وأضاف:" لا أعلم ماذا سيحدث في كأس الأمم الأفريقية ومهما حدث سوف أذهب إلى كأس العالم للأندية مهما كانت الظروف صعبة، وما يحدث لنا أمر لا يصدق وهذا يعتبر اختبار كبير لنا".

وكان عبد المنعم انتقل إلى صفوف فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة، إلا أن تألقه بشكل لافت مع المنتخب المصري أدى إلى عودته.

في المقابل، وافقت إدارة النادي الأهلي على مد إعارة كريم نيدفيد لموسم آخر، بجانب إعارة عبد الرحمن أشرف "مانو" حتى نهاية الموسم.